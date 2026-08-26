ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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26.08.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor präsentiert sich am Nachmittag stärker
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,4 Prozent auf 73,49 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,4 Prozent auf 73,49 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'054 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 73,83 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 72,44 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170'154 ON Semiconductor-Aktien.
Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 134,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 83,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 44,58 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 64,85 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ON Semiconductor am 03.08.2026. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2028 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,85 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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