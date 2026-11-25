Die ON Semiconductor-Aktie konnte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 61,83 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'574 Punkten liegt. In der Spitze gewann die ON Semiconductor-Aktie bis auf 61,99 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 59,58 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'623'903 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 54,17 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 47,06 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 23,89 Prozent sinken.

ON Semiconductor liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,79 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,05 Prozent auf 1.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2027 terminiert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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