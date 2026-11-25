Um 16:28 Uhr fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 4,3 Prozent auf 58,83 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 22'760 Punkten liegt. Die ON Semiconductor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 57,93 USD ab. Bei 59,58 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 392'204 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 134,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 56,39 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 26.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 47,06 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 20,01 Prozent.

Am 02.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.55 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.72 Mrd. USD ausgewiesen.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 08.02.2027 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ON Semiconductor-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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