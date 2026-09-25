ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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25.09.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor haussiert am Abend
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 5,6 Prozent auf 77,22 USD.
Um 20:26 Uhr stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 5,6 Prozent auf 77,22 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'087 Punkten tendiert. Bei 77,63 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 74,27 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'282'370 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 74,70 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 44,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Mit einem Kursverlust von 42,27 Prozent würde die ON Semiconductor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.60 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD in den Büchern standen.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,20 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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