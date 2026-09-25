ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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25.09.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Freitagnachmittag im Aufwind
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 4,2 Prozent auf 76,21 USD.
Um 16:28 Uhr konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 4,2 Prozent auf 76,21 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'947 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 76,64 USD. Bei 74,27 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 334'454 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 77,01 Prozent. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,50 Prozent.
Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 03.08.2026. Das EPS belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,41 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.60 Mrd. USD im Vergleich zu 1.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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