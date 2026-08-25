ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor reagiert am Nachmittag positiv

Die ON Semiconductor-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,8 Prozent auf 72,48 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'109 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 73,32 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 73,13 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 215'575 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 86,12 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 44,58 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus. ON Semiconductor veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ON Semiconductor-Aktie in Höhe von 5,85 USD im Jahr 2028 aus.

Redaktion finanzen.ch

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