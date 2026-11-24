Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 6,2 Prozent auf 62,64 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 23'740 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 59,81 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 63,50 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 2'325'082 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 markierte das Papier bei 134,90 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 115,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Am 25.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 46,68 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 25,47 Prozent würde die ON Semiconductor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 02.11.2026 lud ON Semiconductor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,05 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.55 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.72 Mrd. USD ausgewiesen.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 08.02.2027 vorlegen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

Einstiegschance bei Chip-Aktien? BofA nennt acht Werte rund um NVIDIA und Micron mit Kurspotenzial

ON Semiconductor-Aktie im Aufwind: Deutliches Umsatzwachstum überzeugt

Ausblick: ON Semiconductor stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor