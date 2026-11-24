Um 16:28 Uhr ging es für die ON Semiconductor-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 7,9 Prozent auf 61,52 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'641 Punkten liegt. Das Tagestief markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 61,39 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 63,50 USD. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 566'427 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 119,28 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 46,68 USD am 25.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 24,12 Prozent sinken.

Am 02.11.2026 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,79 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,63 USD je Aktie eingenommen. Beim Umsatz wurden 1.72 Mrd. USD gegenüber 1.55 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 08.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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