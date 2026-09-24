ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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24.09.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag mit Kursverlusten
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,7 Prozent auf 72,09 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,7 Prozent auf 72,09 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'803 Punkten realisiert. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 71,92 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 72,50 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 394'441 ON Semiconductor-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 87,13 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 38,16 Prozent wieder erreichen.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie. ON Semiconductor gewährte am 03.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 1.60 Mrd. USD gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 02.11.2026 gerechnet.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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