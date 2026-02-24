ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Dienstagabend im Plus

Um 20:26 Uhr wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 69,64 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 22'833 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ON Semiconductor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 72,02 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 69,99 USD. Zuletzt wechselten 845'353 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (73,76 USD) erklomm das Papier am 19.02.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 5,92 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 31,05 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 55,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ON Semiconductor am 09.02.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,88 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von -11,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.53 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1.72 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q1 2026 voraussichtlich am 04.05.2026 vorlegen.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2026 auf 2,92 USD je Aktie.

