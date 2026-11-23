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23.11.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: Bullen treiben ON Semiconductor am Abend an
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 8,6 Prozent im Plus bei 66,09 USD.
Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 20:26 Uhr verteuerte sich das Papier um 8,6 Prozent auf 66,09 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'131 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 66,69 USD. Bei 65,89 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'889'235 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 104,12 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,58 USD am 22.11.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 32,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 02.11.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 1.72 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 1.55 Mrd. USD umgesetzt.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte ON Semiconductor am 08.02.2027 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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