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23.11.2026 16:29:00
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag mit sattem Kursplus
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 8,6 Prozent auf 66,06 USD zu.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 8,6 Prozent auf 66,06 USD zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'330 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 66,56 USD. Bei 65,89 USD eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 701'704 Aktien.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 51,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 44,58 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 32,51 Prozent wieder erreichen.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 02.11.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ON Semiconductor einen Umsatz von 1.55 Mrd. USD eingefahren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 08.02.2027 terminiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ON Semiconductor-Aktie in Höhe von 3,29 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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