ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Freitagnachmittag im Minusbereich

Die ON Semiconductor-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 71,94 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 25'929 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 71,92 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 72,56 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 213'309 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,90 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 87,52 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (44,58 USD). Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 38,03 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 03.08.2026. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.60 Mrd. USD im Vergleich zu 1.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2027-Bilanz können ON Semiconductor-Anleger Experten zufolge am 01.11.2027 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,20 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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