ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend auf grünem Terrain

Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,8 Prozent auf 74,17 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'956 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 74,48 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 73,66 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 1'055'628 ON Semiconductor-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,88 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 39,89 Prozent wieder erreichen.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.60 Mrd. USD – ein Plus von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,20 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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