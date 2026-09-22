ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor gewinnt am Dienstagabend an Boden

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,4 Prozent auf 73,42 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 27'257 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 73,81 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 71,75 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 982'005 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Bei 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 83,74 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 44,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 39,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ON Semiconductor am 03.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 3,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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