ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor schiebt sich am Nachmittag vor

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,1 Prozent auf 71,81 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 27'248 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 71,94 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 71,75 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden heute 241'503 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Am 04.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD. Mit einem Zuwachs von 87,86 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 44,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 61,08 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 03.08.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,56 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,41 USD je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.60 Mrd. USD im Vergleich zu 1.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die ON Semiconductor-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.11.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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