ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Montagabend fester

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von ON Semiconductor zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 71,35 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 27'110 Punkten notiert. Die ON Semiconductor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 71,35 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 71,00 USD. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 1'132'297 Aktien.

Bei 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 89,07 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 37,52 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 03.08.2026 lud ON Semiconductor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 1.60 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 1.47 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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