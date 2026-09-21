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21.09.2026 16:29:00

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Montagnachmittag mit Verlusten

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Montagnachmittag mit Verlusten

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 69,80 USD abwärts.

ON Semiconductor
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Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 69,80 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'918 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte ON Semiconductor-Aktie bei 68,20 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 71,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 366'793 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 93,28 Prozent wieder erreichen. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 56,56 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Am 03.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.60 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ON Semiconductor einen Umsatz von 1.47 Mrd. USD eingefahren.

Am 02.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,20 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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