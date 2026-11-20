Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 6,8 Prozent auf 61,22 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 22'881 Punkten steht. Bei 60,59 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 65,25 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'990'742 ON Semiconductor-Aktien.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 134,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 120,35 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 44,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 27,18 Prozent.

ON Semiconductor gewährte am 02.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,63 USD je Aktie generiert. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ON Semiconductor einen Umsatz von 1.55 Mrd. USD eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte ON Semiconductor am 08.02.2027 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,29 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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