Um 16:28 Uhr rutschte die ON Semiconductor-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,2 Prozent auf 64,27 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 23'397 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 63,90 USD aus. Bei 65,25 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 525'573 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 109,90 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ON Semiconductor-Aktie. Bei 44,58 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 30,64 Prozent.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 02.11.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ON Semiconductor ein EPS von 0,63 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.55 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 08.02.2027 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 3,29 USD je Aktie in den ON Semiconductor-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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