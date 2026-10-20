ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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20.10.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor präsentiert sich am Dienstagabend stärker
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Dienstagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 76,02 USD.
Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:26 Uhr 4,0 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'461 Punkten liegt. Den höchsten Wert des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 76,24 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 72,02 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'184'445 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 134,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 77,45 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 70,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 1.60 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.47 Mrd. USD umgesetzt.
Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. ON Semiconductor dürfte die Q3 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 01.11.2027 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 3,20 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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