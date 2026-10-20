ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Dienstagnachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 73,61 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'515 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ON Semiconductor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 73,95 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 72,02 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 301'709 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 45,43 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 65,12 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2025 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie verdient. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 02.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q3 2027-Ergebnisse wird von Experten am 01.11.2027 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 3,20 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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