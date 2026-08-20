ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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20.08.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Abend schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Zuletzt ging es für die ON Semiconductor-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,0 Prozent auf 75,02 USD.
Die ON Semiconductor-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 2,0 Prozent auf 75,02 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'045 Punkten realisiert. In der Spitze fiel die ON Semiconductor-Aktie bis auf 74,70 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 76,00 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 789'992 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.
Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 79,82 Prozent Luft nach oben. Bei 44,58 USD fiel das Papier am 22.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 40,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. Am 03.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 USD je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.60 Mrd. USD im Vergleich zu 1.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.
Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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