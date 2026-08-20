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20.08.2026 16:29:00

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag in Rot

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag in Rot

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 1,4 Prozent auf 75,52 USD ab.

ON Semiconductor
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Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,4 Prozent auf 75,52 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'162 Punkten notiert. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 74,70 USD nach. Mit einem Wert von 76,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 332'085 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 134,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 44,02 Prozent niedriger. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 40,97 Prozent sinken.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 USD je Aktie gewesen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2028 auf 5,85 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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