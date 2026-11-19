Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,8 Prozent auf 66,69 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'067 Punkten liegt. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 65,60 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 69,15 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'396'576 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 134,90 USD ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 102,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 44,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 33,15 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.

ON Semiconductor veröffentlichte am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,63 USD je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.72 Mrd. USD – ein Plus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1.55 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2027 erfolgen.

In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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