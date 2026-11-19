Das Papier von ON Semiconductor legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,7 Prozent auf 69,73 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'575 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die ON Semiconductor-Aktie legte bis auf 70,04 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 69,15 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 204'043 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 93,47 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Mit einem Kursverlust von 36,06 Prozent würde die ON Semiconductor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

ON Semiconductor liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,79 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,63 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11,05 Prozent auf 1.72 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.55 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 08.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,29 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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