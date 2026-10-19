ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Abend schwächer

Die ON Semiconductor-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 71,78 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'434 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 71,27 USD. Bei 73,30 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten 890'450 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Bei 134,90 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 87,94 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD ab. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 61,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat ON Semiconductor 1.60 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet. Experten kalkulieren am 01.11.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von ON Semiconductor.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2026 auf 3,20 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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