ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor gewinnt am Montagnachmittag an Fahrt

Um 16:28 Uhr ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 72,49 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'507 Punkten notiert. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 74,16 USD zu. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 73,30 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 335'614 Stück.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Gewinne von 86,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD ab. Mit Abgaben von 38,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2027-Bilanz auf den 01.11.2027.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 3,20 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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