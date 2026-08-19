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19.08.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor fällt am Abend

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor fällt am Abend

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 77,04 USD.

ON Semiconductor
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Die ON Semiconductor-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 3,0 Prozent auf 77,04 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'324 Punkten steht. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 76,98 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 80,67 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 771'759 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 75,10 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 42,13 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 03.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,56 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2028 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 5,85 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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