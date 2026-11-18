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18.11.2026 20:27:14
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend mit roter Tendenz
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 67,11 USD.
Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 67,11 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'447 Punkten notiert. Die ON Semiconductor-Aktie sank bis auf 66,43 USD. Bei 68,42 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 790'377 ON Semiconductor-Aktien.
Bei 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 101,03 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 44,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 33,57 Prozent würde die ON Semiconductor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Am 02.11.2026 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.72 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.55 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2027 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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