Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 67,76 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'427 Punkten liegt. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 66,80 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 68,42 USD. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 130'700 Aktien.

Bei einem Wert von 134,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 49,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 44,58 USD am 22.11.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 34,21 Prozent sinken.

Am 02.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,63 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1.72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1.55 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte ON Semiconductor am 08.02.2027 vorlegen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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