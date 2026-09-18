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18.09.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend im Plus

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend im Plus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ON Semiconductor. Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

ON Semiconductor
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Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:26 Uhr 0,6 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'420 Punkten tendiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 70,79 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 70,26 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'679'781 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,90 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 49,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 35,15 Prozent wieder erreichen.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 03.08.2026 vor. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 1.60 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.47 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die ON Semiconductor-Bilanz für Q3 2026 wird am 02.11.2026 erwartet.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 3,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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