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18.09.2026 16:29:00

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Nachmittag nordwärts

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Nachmittag nordwärts

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das ON Semiconductor-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 68,97 USD.

ON Semiconductor
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Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,0 Prozent auf 68,97 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'392 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 70,79 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 70,26 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 782'693 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Bei 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 95,59 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 44,58 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 35,36 Prozent wieder erreichen.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. ON Semiconductor veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 0,56 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.60 Mrd. USD im Vergleich zu 1.47 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: nanantachoke / Shutterstock.com
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