ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend im Ausverkauf

Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 6,5 Prozent auf 78,00 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'316 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 76,98 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 80,03 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'142'155 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 134,90 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.06.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die ON Semiconductor-Aktie derzeit noch 72,95 Prozent Luft nach oben. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 44,58 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 74,97 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 03.08.2026 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. In Sachen EPS wurden 0,56 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,41 USD je Aktie eingenommen. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 02.11.2026 gerechnet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 5,85 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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