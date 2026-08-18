ON Semiconductor Aktie News: Anleger setzen ON Semiconductor am Nachmittag unter Druck

Um 16:28 Uhr fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 5,7 Prozent auf 78,59 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 26'365 Punkten liegt. In der Spitze büsste die ON Semiconductor-Aktie bis auf 78,48 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 80,03 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 459'646 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 134,90 USD erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 71,65 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 44,58 USD ab. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 43,28 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. ON Semiconductor veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 02.11.2026 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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