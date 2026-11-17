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17.11.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Dienstagabend im Minusbereich
Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Dienstagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 67,58 USD abwärts.
Das Papier von ON Semiconductor gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 20:26 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 67,58 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 24'252 Punkten steht. Die ON Semiconductor-Aktie gab in der Spitze bis auf 66,12 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 68,92 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'261'772 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 99,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 44,58 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,03 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.
Am 02.11.2026 lud ON Semiconductor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete. Das EPS wurde auf 0,79 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,63 USD je Aktie verdient. ON Semiconductor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.72 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.55 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 08.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass ON Semiconductor ein EPS in Höhe von 3,29 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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