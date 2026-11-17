Das Papier von ON Semiconductor konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 68,14 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 24'408 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 69,24 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,92 USD. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 195'221 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,90 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 97,99 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 44,58 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Abschläge von 34,57 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 02.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,79 USD gegenüber 0,63 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,05 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.72 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.55 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Am 08.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von ON Semiconductor veröffentlicht werden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,29 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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