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17.09.2026 20:27:13

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Donnerstagabend nordwärts

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Donnerstagabend nordwärts

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Donnerstagabend zu den Gewinnern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 68,22 USD.

ON Semiconductor
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Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:26 Uhr 2,4 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ Composite Index, der im Moment bei 26'396 Punkten tendiert. Bei 69,80 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 2'127'810 Stück.

Bei 134,90 USD markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 97,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (44,58 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,65 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ON Semiconductor am 03.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. ON Semiconductor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 vorlegen.

In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: laviana / Shutterstock.com
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