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ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057

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17.09.2026 16:29:00

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor tendiert am Donnerstagnachmittag nordwärts

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Zuletzt sprang die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 69,32 USD zu.

ON Semiconductor
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Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 4,1 Prozent auf 69,32 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'406 Punkten notiert. Bei 69,80 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 68,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'163'118 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 48,61 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,58 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 55,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.08.2026 äusserte sich ON Semiconductor zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1.60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1.47 Mrd. USD umsetzen können.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,20 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: WHYFRAME / Shutterstock.com
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