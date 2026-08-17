ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor präsentiert sich am Abend fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:26 Uhr 1,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 26'655 Punkten notiert. Die ON Semiconductor-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 85,53 USD aus. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 83,34 USD. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 674'827 Aktien.

Am 04.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 134,90 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 60,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 46,93 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 03.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,18 Prozent auf 1.60 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte ON Semiconductor am 02.11.2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2028 auf 5,85 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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