ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag fester

Die ON Semiconductor-Aktie konnte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,8 Prozent auf 84,94 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'719 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 85,09 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 83,34 USD. Bisher wurden heute 295'318 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 134,90 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 37,03 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 47,52 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. ON Semiconductor veröffentlichte am 03.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,56 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,41 USD je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat ON Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1.60 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,18 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 02.11.2026 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2028 liegen bei durchschnittlich 5,85 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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