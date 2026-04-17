ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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17.04.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend höher
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von ON Semiconductor. Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere zuletzt 3,0 Prozent.
Das Papier von ON Semiconductor konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 3,0 Prozent auf 82,33 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'433 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 83,52 USD. Bei 80,34 USD eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via NASDAQ 1'758'020 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 83,52 USD. Dieser Kurs wurde am 17.04.2026 erreicht. 1,45 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 33,25 USD ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die ON Semiconductor-Aktie 147,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte ON Semiconductor am 09.02.2026. Das EPS wurde auf 0,45 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,88 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1.53 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -11,17 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1.72 Mrd. USD umsetzen können.
Mit der Q1 2026-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 04.05.2026 gerechnet.
In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 2,92 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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