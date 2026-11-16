Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 3,6 Prozent auf 68,54 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der derzeit bei 24'553 Punkten notiert. Die ON Semiconductor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 67,58 USD ab. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,72 USD. Zuletzt wechselten 745'967 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,90 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 96,83 Prozent zulegen. Bei 44,58 USD erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,95 Prozent.

Am 02.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,63 USD je Aktie in den Büchern standen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.72 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,05 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte ON Semiconductor einen Umsatz von 1.55 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 08.02.2027 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 3,29 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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