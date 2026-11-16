ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor gibt am Nachmittag nach

Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 4,3 Prozent bei 68,03 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 24'585 Punkten liegt. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,58 USD nach. Bei 68,72 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 231'694 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 134,90 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 98,29 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 34,47 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

ON Semiconductor liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,79 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,63 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1.72 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1.55 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.02.2027 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je ON Semiconductor-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 3,29 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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