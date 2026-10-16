ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Nachmittag in Rot

Die ON Semiconductor-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 73,57 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'509 Punkten steht. In der Spitze büsste die ON Semiconductor-Aktie bis auf 71,84 USD ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 72,71 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 458'712 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Mit einem Zuwachs von 83,36 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.11.2025 bei 44,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,40 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie. Am 03.08.2026 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. ON Semiconductor hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,56 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,41 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.60 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.47 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 02.11.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 01.11.2027.

Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2026 3,20 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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