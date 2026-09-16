ON Semiconductor Aktie 1117846 / US6821891057
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16.09.2026 20:27:13
ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor fällt am Mittwochabend
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von ON Semiconductor. Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,2 Prozent auf 72,34 USD.
Die ON Semiconductor-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,2 Prozent auf 72,34 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'151 Punkten steht. Bei 71,47 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 74,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 683'599 ON Semiconductor-Aktien.
Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 46,38 Prozent niedriger. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,37 Prozent.
ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,56 USD gegenüber 0,41 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1.60 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1.47 Mrd. USD umsetzen können.
Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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