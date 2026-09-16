ON Semiconductor Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von ON Semiconductor

Die Aktionäre schickten das Papier von ON Semiconductor nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 1,8 Prozent auf 71,86 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der bislang bei 26'144 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 71,85 USD. Bei 74,42 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 181'054 ON Semiconductor-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,90 USD) erklomm das Papier am 04.06.2026. 87,73 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,58 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Abschläge von 37,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 03.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,56 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,41 USD je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,18 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.60 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.47 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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