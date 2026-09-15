ON Semiconductor Aktie News: ON Semiconductor am Abend gesucht

Das Papier von ON Semiconductor legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 4,0 Prozent auf 74,53 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ Composite Index, der zurzeit bei 25'998 Punkten liegt. Bei 74,73 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 73,15 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 1'240'542 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 134,90 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 81,00 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 22.11.2025 auf bis zu 44,58 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 67,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD. ON Semiconductor liess sich am 03.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 0,56 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,41 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ON Semiconductor 1.60 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.47 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 02.11.2026 dürfte ON Semiconductor Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 3,20 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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