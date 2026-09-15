ON Semiconductor Aktie News: Anleger greifen bei ON Semiconductor am Nachmittag zu

Um 16:28 Uhr stieg die ON Semiconductor-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 72,59 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ Composite Index, der bei 26'028 Punkten notiert, etwas Rückenwind. In der Spitze gewann die ON Semiconductor-Aktie bis auf 73,15 USD. Mit einem Wert von 73,15 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 360'794 Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 85,85 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ON Semiconductor-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 44,58 USD. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 38,58 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 03.08.2026 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,56 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,41 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.60 Mrd. USD gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 02.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 3,20 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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