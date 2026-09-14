ON Semiconductor Aktie News: Anleger schicken ON Semiconductor am Abend auf rotes Terrain

Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 4,6 Prozent im Minus bei 72,64 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ Composite Index, der aktuell bei 26'282 Punkten steht. In der Spitze büsste die ON Semiconductor-Aktie bis auf 71,50 USD ein. Den Handelstag beging das Papier bei 72,41 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'270'265 ON Semiconductor-Aktien.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 134,90 USD an. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 46,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 44,58 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 38,63 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Am 03.08.2026 lud ON Semiconductor zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,56 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,41 USD je Aktie erzielt worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,18 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.60 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.47 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Am 02.11.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 3,20 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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